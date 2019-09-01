اشادة فلسطينية بعملية حزب الله جنوب لبنان

أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة اللبنانية. وباركت الحهاد هذا "الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني وذوي الشهداء". من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة رد حزب الله نقلة نوعية مهمة في قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي. واعتبرت في بيان لها ان الرد "رسالة واضحة على قدرة المقاومة على الرد على أي تغول اسرائيلي وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال". واكدت حركة المجاهدين ان "رد حزب الله المناسب وفي وضح النهار اسقاط لقوة الردع الصهيونية، وتغير في طبيعة الصراع مع الاحتلال". واضافت في بيان لها من حق المقاومة اللبنانية الرد على خروقات واعتداءات جيش الاحتلال المتكررة ضد لبنان. وقالت حركة المجاهدين "ان قدرة المقاومة اللبنانية على ضبط القوة النارية ترسل رسالة قوية بأن المقاومة قادرة على اصابة أهدافها بدقة". واعتبرت ان "المقاومة اليوم ترد باللغة التي يفهمها الاحتلال والتي تلجم أي حماقة تهدف للتفرد بالجبهات." وحذرت من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاراضي العربية وعلى الاحتلال أن يتحمل تبعات ذلك. وباركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "للأخوة في قيادة حزب الله في لبنان العملية البطولية التي نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية على طريق مستوطنة افيفيم شمال فلسطين المحتلة مما ادى الى تدمير الية عسكرية صهيونية بالكامل ."وقالت السرايا ان "هذا الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله يؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقوى القادر على لجم الاحتلال الاسرائيلي وتلقينه دروساً قاسية تسحق غطرسته وكبريائه."