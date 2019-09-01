تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-01 21:07:43 تشييع جثمان الشاب فادي ناطور ضحية حادث الطرق في دالية الكرمل |  2019-09-01 21:06:02 سعد الحريري يجري اتصالين مع واشنطن وباريس في ظل التصعيد |  2019-09-01 20:02:22 اصابات خطيرة بانقلاب سيارة في يافة الناصرة |  2019-09-01 21:00:05 اصابة طفل بعد التفاف حبل حول عنقه خلال اللعب في مطعم بكفركنا |  2019-09-01 20:58:41 اشادة فلسطينية بعملية حزب الله جنوب لبنان |  2019-09-01 20:57:23 نتنياهو: سنقرر الخطوات القادمة بناء على التطورات |  2019-09-01 20:54:51 بلدية عكا تقوم بتجهيز المدارس العربية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد |  2019-09-01 17:24:39 اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة |  2019-09-01 16:50:31 حزب يعلن تدمير آلية عسكرية اسرائيلية |  2019-09-01 15:38:38 مصرع شاب دهسا في رهط |  2019-09-01 16:08:11 مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف |  2019-09-01 16:07:14 إلغاء الإضراب الدراسي الذي أعلن عنه سابقا في عين نقوبا |  2019-09-01 15:05:24 اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة |  2019-09-01 14:37:38 محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون |  2019-09-01 14:32:52 فينيسيوس ينافس ثنائي ريال مدريد لدخول خطة زيدان |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اشادة فلسطينية بعملية حزب الله جنوب لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة اللبنانية.  وباركت الحهاد هذا "الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني وذوي الشهداء".  من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة رد حزب الله نقلة نوعية مهمة في قواعد الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي.  واعتبرت في بيان لها ان الرد "رسالة واضحة على قدرة المقاومة على الرد على أي تغول اسرائيلي وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال".  واكدت حركة المجاهدين ان "رد حزب الله المناسب وفي وضح النهار اسقاط لقوة الردع الصهيونية، وتغير في طبيعة الصراع مع الاحتلال".  واضافت في بيان لها من حق المقاومة اللبنانية الرد على خروقات واعتداءات جيش الاحتلال المتكررة ضد لبنان.  وقالت حركة المجاهدين "ان قدرة المقاومة اللبنانية على ضبط القوة النارية ترسل رسالة قوية بأن المقاومة قادرة على اصابة أهدافها بدقة".  واعتبرت ان "المقاومة اليوم ترد باللغة التي يفهمها الاحتلال والتي تلجم أي حماقة تهدف للتفرد بالجبهات."  وحذرت من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والاراضي العربية وعلى الاحتلال أن يتحمل تبعات ذلك.  وباركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "للأخوة في قيادة حزب الله في لبنان العملية البطولية التي نفذها مقاتلو المقاومة الإسلامية على طريق مستوطنة افيفيم شمال فلسطين المحتلة مما ادى الى تدمير الية عسكرية صهيونية بالكامل ."وقالت السرايا ان "هذا الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله يؤكد ان خيار المقاومة هو الخيار الاقوى القادر على لجم الاحتلال الاسرائيلي وتلقينه دروساً قاسية تسحق غطرسته وكبريائه."
اشادة فلسطينية بعملية حزب الله جنوب لبنان




كلمات متعلقة

اشادة, فلسطينية, بعملية, حزب, الله, جنوب, لبنان,

تابعونــا

مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف 2019-09-01 | 16:08:11

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن السفير القطري محمد العمادي، ابلغ حركة حماس بقرار...

مجهولون يسرقون 120 الف شيقل شرق نابلس مجهولون يسرقون 120 الف شيقل شرق نابلس 2019-08-31 | 11:34:41

اقدم مجهولون مسلحون، صباح اليوم السبت، على سرقة مبلغ مالي بعد نصبهم كمينا لأحد...

حماس: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة حماس: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة 2019-08-29 | 17:45:56

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم، عن إلقاء القبض في غزة على...

مصادر في غزة تعلن استشهاد شخصين والجيش الاسرائيلي ينفي علاقته مصادر في غزة تعلن استشهاد شخصين والجيش الاسرائيلي ينفي علاقته 2019-08-28 | 00:01:07

اعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد من المواطنين...

اطلاق 3 صواريخ على مستوطنات"غلاف غزة" اطلاق 3 صواريخ على مستوطنات"غلاف غزة" 2019-08-25 | 23:41:48

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان منظومة "القبة الحديدية" تصدت لـصاروخين من اصل 3...

العثور على جثة شاب على مدخل بيت لحم الجنوبي العثور على جثة شاب على مدخل بيت لحم الجنوبي 2019-08-25 | 11:02:34

عثرت الاطقم الطبية على جثة شاب في العشرينات من العمر على مدخل بيت لحم...

اسرائيل لحماس: سيطروا على الجهاد لاننا لن نتحمل اطلاق الصواريخ اسرائيل لحماس: سيطروا على الجهاد لاننا لن نتحمل اطلاق الصواريخ 2019-08-22 | 17:44:00

طالبت اسرائيل حركة حماس بضرورة ضبط حركة الجهاد الاسلامي والسيطرة عليها. وقال...

الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة 2019-08-22 | 00:48:34

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع لحركة حماس شمال قطاع...

إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات 2019-08-21 | 22:32:13

اطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة". وذكرت...

عريقات يصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفاسد روحيا وعقليا عريقات يصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفاسد روحيا وعقليا 2019-08-20 | 18:43:17

قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةاصاباتانفجارانبوبةكفرمندا بيت شرطة اطفاء انقاذ قرية اصابة خطيرة بالغة حادث عمل كراج سيارات قرية شاحنات شاحنة مجد علي سعبان الكروم مصرع شبيبة التطوع بلدية سخنين يعايدون مرضى المستشفى الانجليزي‎ الناصرةأشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة استمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة الشيخ موفق طريف مسطحات قرانا بلده درزية جديدة قرب طبريا قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكعلي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر المناولة الاولى اللاتين الناصرة كيسة قداس مشاركة واسعة الأب أمجد صبارةشجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف اطلاق نار سيارات بيت قنبلة قنبلتان هلع صوت قرية اعتقال شاب مشتبه اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com