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نتنياهو: سنقرر الخطوات القادمة بناء على التطورات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "انه تم الرد على صواريخ حزب الله المضادرة للدبابات بإطلاق 100 قذيفة على الاراضي اللبنانية".  واوضح نتنياهو في تصريح صحفي مساء اليوم "أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة. نجري مشاورات حول المراحل القادمة".  وقال انه اوعز بالاستعداد لجميع السيناريوهات، قائلا "سنقرر حول الخطوات القادمة بناء على التطورات".  وأعلن نتنياهو عدم وجود مصابين جراء صواريخ حزب الله، قائلا "أستطيع الآن أن أعلن خبرا مهما – لم يصب في طرفنا أحد ولو بخدش".
نتنياهو: سنقرر الخطوات القادمة بناء على التطورات




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