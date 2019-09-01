نتنياهو:, سنقرر, الخطوات, القادمة, بناء, على, التطورات,

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شيعت جماهير غفيرة من دالية الكرمل والمنطقة جثمان الشاب فادي رضوان ناطور ضحية حادث...
اصيب شابين مساء الاحد بجراح خطيرة جراء انقلاب سيارة في بلدة يافة الناصرة...
افادت الناطقة بلسان شرطة المروج أن الطواقم الطبية نقلت طفل الى مستشفى رمبام في...
استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 قامت بلدية عكا بتجهيز جميع المدارس...
اصيب عامل بالثلاثينيات من عمره جراء حادث عمل في المنطقة الصناعية بمدينة كفرقاسم...
أعلن حزب الله مسؤوليته عن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم"...
لقي شاب مصرعه جراء تعرضه للدهس خلال عمله في احدى الشوارع بمدينة رهط عصر اليوم...
قررت اللجنة المحلية في قرية عين نقوبا إلى الغرب من العاصمة الغاء الاضراب الدراسي...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الخضيرة وحيفا على اخماد حريق كبير اندلع ظهر...
توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك...