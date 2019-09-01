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بلدية عكا تقوم بتجهيز المدارس العربية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد



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استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 قامت بلدية عكا بتجهيز جميع المدارس والروضات العربية في المدينة.

في المدرسة التكنولوجية اورط قامت البلدية بترميمات واسعة في المبنى حيث شمل الترميم تبليط الممرات والجدران، طلاء الجدران والساحات، تركيب بوابات جديدة، تركيب شبابيك جديدة وتحديدها، تركيب العرائش، ترميم المبنى الخارجي، وتوسيع الصفوف.
في مدرسة المنارة تم ترميم الحمامات بشكل جذري، ترميم بعض الصفوف وتزويدها بمقاعد الدراسة الجديدة اضافة الى طلاء جدران الصفوف والممرات.
في مدرسة الامل الابتدائية تم طلاء جدران الممرات والساحات اضافة الى تزويد بعض الصفوف بالمقاعد الدراسية الجديدة والخزائن.
في مدرسة اورط على اسم حلمي شافعي تم ترميم الساحات الخارجية وتركيب العرائش وطلاء الجدران.
في الروضات والبساتين شهدت بعض الروضات ترميمات واسعة في الصفوف والساحات الخارجية، ويتم في هذه الايام استكمال بناء الروضتين الجديدتين في شارع طرومبلدور بجانب التأمين الوطني.
ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: "بداية نتمنى لطلابنا الاعزاء وأهاليهم ان تكون السنة الدراسية الجديدة سنة خير ونجاح للجميع". "بحمد الله نحن في بلدية عكا استطعنا تجهيز المدارس والروضات العربية بكل ما يلزم لافتتاح السنة الدراسية بشكل تام وذلك اضافة الى تجهيز المدارس بكل ما يلزم على مدار العام". "أشكر رئيس بلدية عكا شمعون لانكري وقسم المعارف في بلدية عكا على التعاون وتقديم الدعم والميزانيات لمدارسنا وسد جميع الاحتياجات".




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