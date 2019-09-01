اصابة, عامل, جراء, حادث, عمل, في, كفرقاسم, وحالته, حرجة,

اصيب عامل بالثلاثينيات من عمره جراء حادث عمل في المنطقة الصناعية بمدينة كفرقاسم ووصفت حالته بالحرجة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان العامل وصل الى مستشفى بيلنسون وحالته خطيرة ، من التحقيقات الاولية تبين انه اصيب في المنطقة الصناعية كفرقاسم.