اصابة, عامل, جراء, حادث, عمل, في, كفرقاسم, وحالته, حرجة,

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان العامل وصل الى مستشفى بيلنسون وحالته خطيرة ، من التحقيقات الاولية تبين انه اصيب في المنطقة الصناعية كفرقاسم.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان العامل وصل الى مستشفى بيلنسون وحالته خطيرة ، من التحقيقات الاولية تبين انه اصيب في المنطقة الصناعية كفرقاسم.
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