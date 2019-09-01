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اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة



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اصيب عامل بالثلاثينيات من عمره جراء حادث عمل في المنطقة الصناعية بمدينة كفرقاسم ووصفت حالته بالحرجة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان العامل وصل الى مستشفى بيلنسون وحالته خطيرة ، من التحقيقات الاولية تبين انه اصيب في المنطقة الصناعية كفرقاسم.

اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة




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