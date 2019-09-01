تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-01 17:24:39 اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة |  2019-09-01 16:50:31 حزب يعلن تدمير آلية عسكرية اسرائيلية |  2019-09-01 15:38:38 مصرع شاب دهسا في رهط |  2019-09-01 16:08:11 مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف |  2019-09-01 16:07:14 إلغاء الإضراب الدراسي الذي أعلن عنه سابقا في عين نقوبا |  2019-09-01 15:05:24 اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة |  2019-09-01 14:37:38 محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون |  2019-09-01 14:32:52 فينيسيوس ينافس ثنائي ريال مدريد لدخول خطة زيدان |  2019-09-01 14:28:09 اعتقال مشتبهين من الطيبة والطيرة بحيازة الاسلحة |  2019-09-01 13:54:55 اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل |  2019-09-01 13:52:50 نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات |  2019-09-01 13:08:43 الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب |  2019-09-01 12:51:15 فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود |  2019-09-01 12:50:12 زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال |  2019-09-01 12:48:20 علاجات انقطاع الطمث تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حزب يعلن تدمير آلية عسكرية اسرائيلية



  |     |   اضافة تعليق



أعلن حزب الله مسؤوليته عن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" بالقرب من الحدود الشمالية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد، أن عددا من القذائف المضادة للدروع أطلقت من الاراضي اللبنانية باتجاه قاعدة عسكرية في الجليل الأعلى.

وقال الناطق باسم الجيش : متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم، فالحديث عن اطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها. لقد رد الجيش باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان. تفاصيل اخرى قيد الفحص".

وأفادت مصادر عبرية نقلا عن سكان المستوطنات بأنهم سمعوا أصوات انفجارات في المنطقة، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

من جانبه أعلن الجيش ، أنه أطلق عدة قذائف مدفعية على موقع في لبنان، وأنه ينتظر كيفية تتطور الأمور من جانب حزب الله.

وعلى ضوء الأحداث الجارية على جانبي الحدود، أمر الجيش الإسرائيلي بفتح الملاجئ في المستوطنات على بعد 4 كيلو مترات من الحدود الشمالية.

 





كلمات متعلقة

حزب, يعلن, تدمير, آلية, عسكرية اسرائيلية,

تابعونــا

اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة اصابة عامل جراء حادث عمل في كفرقاسم وحالته حرجة 2019-09-01 | 17:24:39

اصيب عامل بالثلاثينيات من عمره جراء حادث عمل في المنطقة الصناعية بمدينة كفرقاسم...

مصرع شاب دهسا في رهط مصرع شاب دهسا في رهط 2019-09-01 | 15:38:38

لقي شاب مصرعه جراء تعرضه للدهس خلال عمله في احدى الشوارع بمدينة رهط عصر اليوم...

إلغاء الإضراب الدراسي الذي أعلن عنه سابقا في عين نقوبا إلغاء الإضراب الدراسي الذي أعلن عنه سابقا في عين نقوبا 2019-09-01 | 16:07:14

قررت اللجنة المحلية في قرية عين نقوبا إلى الغرب من العاصمة الغاء الاضراب الدراسي...

اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة 2019-09-01 | 15:05:24

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الخضيرة وحيفا على اخماد حريق كبير اندلع ظهر...

محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون 2019-09-01 | 14:37:38

توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك...

اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل 2019-09-01 | 13:54:55

وقع رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس نقابة عمال النقل والمواصلات آفي إدري...

الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب 2019-09-01 | 13:08:43

قدمت الهستدروت طلبا الى محكمة العمل في منطقة تل ابيب يافا طالبت فيه اصدار امر يمنع...

مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة 2019-09-01 | 12:27:20

عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة واستقبالا للطلاب والطواقم التربية قام المجلس...

وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة 2019-09-01 | 12:08:59

وسْطَ أجواءٍ احتفاليّة بهيجة، تمّ أمس السّبت افتتاح 5 رياض أطفال في مدينة باقة...

اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني 2019-09-01 | 11:34:37

اللاعب وسام رافع ياسين " في الدوري الاسباني مع فريق "لوريكا" حيث تعاقد معه مؤخرًا،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةحسام حايك البروفيسور الناصرة مجلة غوود الامريكية ضمن مئة شخصية مؤثرة في السرطان انف فحص العالم الثلاثاء 25-10-2016 انتخابات رئاسة المجلس المحلي الفريدس بعد وفاة الرئيس مرعي يونس وزارة الداخلية حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافمحمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء اطلاق نار ام الفحم اصابة شاب اسعاف شرطة حادث تحقيق مستشفى أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com