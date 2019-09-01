حزب, يعلن, تدمير, آلية, عسكرية اسرائيلية,

أعلن حزب الله مسؤوليته عن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" بالقرب من الحدود الشمالية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد، أن عددا من القذائف المضادة للدروع أطلقت من الاراضي اللبنانية باتجاه قاعدة عسكرية في الجليل الأعلى.

وقال الناطق باسم الجيش : متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم، فالحديث عن اطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها. لقد رد الجيش باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان. تفاصيل اخرى قيد الفحص".

وأفادت مصادر عبرية نقلا عن سكان المستوطنات بأنهم سمعوا أصوات انفجارات في المنطقة، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

من جانبه أعلن الجيش ، أنه أطلق عدة قذائف مدفعية على موقع في لبنان، وأنه ينتظر كيفية تتطور الأمور من جانب حزب الله.

وعلى ضوء الأحداث الجارية على جانبي الحدود، أمر الجيش الإسرائيلي بفتح الملاجئ في المستوطنات على بعد 4 كيلو مترات من الحدود الشمالية.