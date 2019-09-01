مصرع, شاب, دهسا, في, رهط,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور.

لقي شاب مصرعه جراء تعرضه للدهس خلال عمله في احدى الشوارع بمدينة رهط عصر اليوم الاحد.

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