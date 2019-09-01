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مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن السفير القطري محمد العمادي، ابلغ حركة حماس بقرار بلاده تخفيض بنصف تمويل السولار الذي تنقله الى قطاع غزة، ولم يُفصح عن السبب. وجاء من مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق ان الموضوع قيد الفحص مع الجهات ذات الصلة.وافادت وكالة سوا الإخبارية أمس بان السلطات الإسرائيلية سوف تعيد اليوم الأحد ضخ كميات الوقود القطري كاملة لمحطة كهرباء غزة وذلك بعد ستة أيام من قرارها تقليص الكمية بالنصف. ونقلت الوكالة عن مصدر أممي قوله ان اسرائيل ستسمح بضخ اربعمئة الى اربعمئة وخمسين ألف لتر وقود لمحطة كهرباء غزة، وهو المعدل الطبيعي قبل قرار التقليص. وقد تقرر تقليص كمية الوقود التي يتم ادخالها الى القطاع ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع. ولم يؤكد هذا النبأ إسرائيليا.

مصادر: قطر ستخفض تمويل السولار الى غزة بالنصف




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