إلغاء, الإضراب, الدراسي, الذي, أعلن, عنه, سابقا, في, عين, نقوبا,

قررت اللجنة المحلية في قرية عين نقوبا إلى الغرب من العاصمة الغاء الاضراب الدراسي الذي اعلنت عنه سابقا. ويأتي هذا القرار عقب سلسلة اجتماعات عُقدت مع المسؤولين في المجلس الاقليمي لإزالة جميع العراقيل التي تعيق افتتاح العام الدراسي غدا.

وقال رئيس اللجنة سليمان عوض الله ان المجلس تعهد بوضع الحلول اللازمة لجميع المشكلات، والعمل على توفير مناخ تعليمي ملائم في مدارس القرية، والتوصل الى تفاهمات تتعلق بتلبية الاحتياجات اللازمة.وفي حي العيساوية بشرقي اورشليم القدس تقرر افتتاح السنة الدراسية غدا كالمعتاد بعد ان توصلت لجنة أولياء الأمور المحلية والشرطة الى تفاهمات حول النشاط الشرطي في الحي.