اندلاع, حريق, هائل, في, مصنع, للورق, بمدينة, الخضيرة,

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الخضيرة وحيفا على اخماد حريق كبير اندلع ظهر اليوم الاحد في مصنع للورق بمدينة الخضيرة.

لدى وصول الطواقم تبين أن النيران شبت في مخزن مليء بلفافات ورق.رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران ويقومون بأعمال اخماد نهائية للحريق. ويشار الى أنه لم يبلغ عن إصابات.