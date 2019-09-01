اندلاع, حريق, هائل, في, مصنع, للورق, بمدينة, الخضيرة,

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توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك...
وقع رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس نقابة عمال النقل والمواصلات آفي إدري...
قدمت الهستدروت طلبا الى محكمة العمل في منطقة تل ابيب يافا طالبت فيه اصدار امر يمنع...
عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة واستقبالا للطلاب والطواقم التربية قام المجلس...
وسْطَ أجواءٍ احتفاليّة بهيجة، تمّ أمس السّبت افتتاح 5 رياض أطفال في مدينة باقة...
اللاعب وسام رافع ياسين " في الدوري الاسباني مع فريق "لوريكا" حيث تعاقد معه مؤخرًا،...
انطقلت صباح اليوم اعمال التعبيد للشارع الواصل بين المدرسة الثانوية الاهلية وحتى...
أقيم مساء أمس السبت في مسجد السلام الاحتفال السنوي بمناسبة رأس السنة الهجرية،...
بعد 8 سنوات من الانتظار رزق المواطن الفحماوي سامي محمد خليل وزوجته مريم بطفلتهما...
في حي العيساوية بشرقي اورشليم القدس تفتتح السنة الدراسية غدا كالمعتاد بعد ان...