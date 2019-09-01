تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-01 15:05:24 اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة |  2019-09-01 14:37:38 محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون |  2019-09-01 14:32:52 فينيسيوس ينافس ثنائي ريال مدريد لدخول خطة زيدان |  2019-09-01 14:28:09 اعتقال مشتبهين من الطيبة والطيرة بحيازة الاسلحة |  2019-09-01 13:54:55 اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل |  2019-09-01 13:52:50 نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات |  2019-09-01 13:08:43 الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب |  2019-09-01 12:51:15 فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود |  2019-09-01 12:50:12 زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال |  2019-09-01 12:48:20 علاجات انقطاع الطمث تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي |  2019-09-01 12:40:27 زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني |  2019-09-01 12:37:58 المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية |  2019-09-01 12:27:20 مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة |  2019-09-01 12:08:59 وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة |  2019-09-01 11:34:37 اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي



  |     |   اضافة تعليق



اعتادت الفنانة فيفي عبده على مشاركة جمهورها في طرح وحل بعض الأزمات النفسية والاجتماعية، من ‏خلال صالون فيفي عبده الذي قدمت فكرته قبل عدة سنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏



 عادت فيفي عبده لطرح أزمة جديدة ترغب بمشاركة النقاش حولها مع جمهورها، في صالون فيفي عبده الذي ‏توقف منذ فترة، حيث أعلنت عن عودته عبر حسابها الشخصي على Instagram، مساء اليوم من الساحل ‏الشمالي، ‏وتطرحيذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل مملكة الغجر من بطولة حورية فرغلي، وسامح ‏الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن ‏السينمائية
صالون فيفي عبده لحل الخلافات الزوجية من الساحل الشمالي




كلمات متعلقة

صالون, فيفي, عبده, لحل, الخلافات, الزوجية, من, الساحل, الشمالي,

تابعونــا

فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود 2019-09-01 | 12:51:15

متعاوناً مع كلمات الشاعر "يم"، أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد أغنية منفردة...

زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني 2019-09-01 | 12:40:27

حل الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” ضيفا مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي...

سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”! سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”! 2019-09-01 | 09:14:14

استعرضت الفنانة سما المصري “تي شيرت” جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، مبدية عدم...

زينة تغضب متابعيها بسبب وضعية جلوسها رغم تألقها بالأحمر زينة تغضب متابعيها بسبب وضعية جلوسها رغم تألقها بالأحمر 2019-08-30 | 21:25:09

اختارت النجمة زينة رضا اللون الأحمر والتصميم المخرّم في أحدث إطلالتها التي...

مي عز الدين ترد على تحية نادين نسيب نجيم مي عز الدين ترد على تحية نادين نسيب نجيم 2019-08-30 | 13:44:51

عبّرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ عن حبها للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب...

هند صبري أول عربية تفوز بهذه الجائزة العالمية هند صبري أول عربية تفوز بهذه الجائزة العالمية 2019-08-30 | 11:09:52

فازت الممثلة التونسية ​هند صبري​ بجائزة starlight cinema award لهذا العام، من قبل مؤسسة...

محمد وزيري وهيفا يجتمعان.. وهل سيعود عن استقالته؟ محمد وزيري وهيفا يجتمعان.. وهل سيعود عن استقالته؟ 2019-08-30 | 08:58:24

بعد تقديمه استقالته من إدارة الفنانة ​هيفا وهبي​ بعد الهجوم عليه من فانز هيفا...

” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج 2019-08-29 | 19:25:28

ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة...

كندة علوش تحتضن زوجها في بالي الإندونيسية كندة علوش تحتضن زوجها في بالي الإندونيسية 2019-08-29 | 16:18:19

تمضي الممثلة السورية كندة علوش عطلة مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وطفلتهما حياة...

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها الخامس بطريقة غير اعتيادية ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها الخامس بطريقة غير اعتيادية 2019-08-29 | 14:41:28

احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها بالفستان الأبيض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةمصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى الطفل العنكبوت الفلسطيني تحطيم محمد الشيخ ليونة غينيس رقم قياسي سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلصور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينالشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة 20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات فرات نصار مراسل القناة الثانية سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةمصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com