اعتقال, مشتبهين, من, الطيبة, والطيرة, بحيازة, الاسلحة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطة إسرائيل تواصل عملها على مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي- إلقاء القبض على مشتبهين من الطيبة والطيرة بشبهة حيازة بندقيتين من نوع كارلو وأسلحة أخرى غير قانونية.

كجزء من مكافحة شرطة إسرائيل للحد من ظاهرة حيازة ونشر واستخدام الأسلحة غير القانونية، قامت الشرطة يوم أمس بنشاط مبادر به في الطيبة من خلاله تم ضبط سلاحين بدائيي الصنع من طراز كارلو ومسدس، وذخيرة من نوع 9 ملم وسكين.خلال النشاط تم توقيف مشتبهين من الطيبة والطيرة فأحيلا الى التحقيق.في وقت لاحق قامت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بإطلاق سراحهم بقيود مشروطة منها الإقامة الجبرية.التحقيق ما زال مستمراً