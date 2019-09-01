اتفاق, تاريخي, في, ميناء, حيفا:نقل, عمال, قسم, النقل, البحري, للعمل, ضمن, شركة, موانئ, اسرائيل,

وقع رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس نقابة عمال النقل والمواصلات آفي إدري ومدير عام شركة موانئ اسرائيل شلومو بريمان، ومدير عام ميناء حيفا مندي زيلتسمان وممثلو وزارتا المالية والمواصلات وقعوا على اتفاقية تاريخية يتم بحسبها تنظيم شروط انتقال عمال القسم البحري لميناء حيفا الذي يشمل 110 عمال الى شركة حكومية تابعة جديدة ستكون بملكية كاملة لشركة موانئ اسرائيل. تأتي هذه الخطوة في اطار خطة الاصلاح في الموانئ البحرية من أجل تعزيز المنافسة في هذا الفرع. وسيتيح العمل بهذا النظام الى ادخال سفن لكافة الموانئ البحرية التي تعمل في المنطقة بشكل متساوي. ووفقًا للاتفاقية ، سيتم تنفيذ جميع عمليات توجيه وسحب السفن في خليج حيفا - بما في ذلك في ميناء الخليج الجديد - بشكل حصري من قبل الشركة الجديدة وموظفيها، على الأقل حتى عام 2054. وتضمن الاتفاقية أن تبقى هذه الشركة حكومية ولن يتم خصخصة أنشطتها. واتفق الطرفان على أن يواصل الموظفون عملهم في وفق شروط العمل والأجور الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن جميع العائدات التي كانت ستقدم للموظفين بموجب اتفاقية الموانئ لعام 2005 سيتم دفعها فور نقلها إلى الشركة التابعة. بالإضافة إلى ذلك ، بموجب الاتفاقية ، سيحصل موظفو الجيل الثاني على شبكة أمان وظيفي لمدة 10 سنوات من افتتاح المنافسة في الخليج وستقوم الشركة الجديدة مخزون للأيام المرضية لخدمة العمال الذين يفقدون قدرتهم على العمل.وكان حفل التوقيع على الاتفاقية الذي تم في مكتب رئيس الهستدروت في حيفا ، موشيه مزراحي ، قد شارك به ايضا من قبل الهستدروت رئيس نقابة ضباط البحرية آفي ليفي ، ومسؤول القسم القطري في نقابة عمال النقل والمواصلات ألون فايس ، ورئيس قسم التقاعد في الهستدروت مايا بيري ألترمان والمحامي رونين باهرف. وقال رئيس الهستدروت ، أرنون بار دافيد ، في حفل التوقيع: "إن الاتفاق التاريخي والفريد الذي توصلنا إليه بعد جهد كبير سيمكن من توسيع وتنجيع عملية الشحن في خليج حيفا بأكمله - دون المساس بوضع وحقوق العاملين في قسم البحرية في ميناء حيفا. أود أن أشكر كل من شارك في المفاوضات وأنا واثق من أن الصفحة الجديدة التي فتحناها هنا اليوم ستثبت نفسها وستعمل على تحسين الخدمة لعامة الناس ومستخدمي الموانئ. " وقال رئيس نقابة عمال النقل والمواصلات ، آفي إدري: "هذا اتفاق ممتاز سينقل إدارة عمال البحار إلى مكان العمل الأكثر أمانًا في الاقتصاد اليوم - إلى شركة لن تتم خصخصتها ، وستظل شركة حكومية وستحصل على حصرية لجميع حركة النقل البحري حتى عام 2054. بالنسبة لي ، هذا إنجاز لم يسبق له مثيل لعمال قسم البحرية ".اما المديرة العامة لوزارة النقل ، كيرين تيرنر فقالت: "أرحب بالتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي ستمكن من توفير خدمات إدارة البحر بشكل متساوي لجميع الشركات العاملة في منطقة الميناء. بحلول بداية عام 2021 ، ستتنافس موانئ جديدة وحديثة (ميناء خليج حيفا وميناء أشدود الجنوبي) مع الموانئ الحالية (ميناء حيفا وميناء أشدود) وسيساهم الامر في تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين بشكل كبير. "وقال نائب المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية ، ايفي مالكين: "نرحب بالاتفاقية الموقعة ونشكر الهستدروت على تعاونها الناجح في مسيرة متقدمة للنهوض بفرع الشحن البحري. هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة جدا ضمن خطة الاصلاح في الموانئ وستساهم في توفير الاستقرار لعمال قسم البحرية وتضمن توفير خدمات ناجعة في ميناء حيفا". اما رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية ، عوزي يتسحاكي فقال: "هذه خطوة مهمة أخرى في استكمال خطة الإصلاح في الموانئ البحرية ، ودعم مكانة شركة الموانئ الإسرائيلية بصفتها. هذه الخطوة ستساهم في تنجيع العمل وتعزيز المنافسة ، كما سيساهم في توفير خدمة بجودة عالية بمستوى عالمي للتجارة العالمية. الاتفاق مشروط في الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الموانئ الإسرائيلية ، والآن يتعين على شركة الموانئ الإسرائيلية وشركة ميناء حيفا الاتفاق على تنظيم نقل العمليات بين الشركتين، بما في ذلك، نقل المنشآت المتعلقة بأنشطة قسم البحرية والمقابل الذي ستحصل عليه شركة الموانئ ".