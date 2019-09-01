تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-01 15:05:24 اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة |  2019-09-01 14:37:38 محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون |  2019-09-01 14:32:52 فينيسيوس ينافس ثنائي ريال مدريد لدخول خطة زيدان |  2019-09-01 14:28:09 اعتقال مشتبهين من الطيبة والطيرة بحيازة الاسلحة |  2019-09-01 13:54:55 اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل |  2019-09-01 13:52:50 نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات |  2019-09-01 13:08:43 الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب |  2019-09-01 12:51:15 فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود |  2019-09-01 12:50:12 زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال |  2019-09-01 12:48:20 علاجات انقطاع الطمث تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي |  2019-09-01 12:40:27 زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني |  2019-09-01 12:37:58 المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية |  2019-09-01 12:27:20 مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة |  2019-09-01 12:08:59 وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة |  2019-09-01 11:34:37 اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 وقع رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد ورئيس نقابة عمال النقل والمواصلات آفي إدري ومدير عام شركة موانئ اسرائيل شلومو بريمان، ومدير عام ميناء حيفا مندي زيلتسمان وممثلو وزارتا المالية والمواصلات وقعوا على اتفاقية تاريخية يتم بحسبها تنظيم شروط انتقال عمال القسم البحري لميناء حيفا الذي يشمل 110 عمال الى شركة حكومية تابعة جديدة ستكون بملكية كاملة لشركة موانئ اسرائيل.  تأتي هذه الخطوة في اطار خطة الاصلاح في الموانئ البحرية من أجل تعزيز المنافسة في هذا الفرع. وسيتيح العمل بهذا النظام الى ادخال سفن لكافة الموانئ البحرية التي تعمل في المنطقة بشكل متساوي.     ووفقًا للاتفاقية ، سيتم تنفيذ جميع عمليات توجيه وسحب السفن في خليج حيفا - بما في ذلك في ميناء الخليج الجديد - بشكل حصري من قبل الشركة الجديدة وموظفيها، على الأقل حتى عام 2054. وتضمن الاتفاقية أن تبقى هذه الشركة حكومية ولن يتم خصخصة أنشطتها.   واتفق الطرفان على أن يواصل الموظفون عملهم في وفق شروط العمل والأجور الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن جميع العائدات التي كانت ستقدم للموظفين بموجب اتفاقية الموانئ لعام 2005 سيتم دفعها فور نقلها إلى الشركة التابعة. بالإضافة إلى ذلك ، بموجب الاتفاقية ، سيحصل موظفو الجيل الثاني على شبكة أمان وظيفي لمدة 10 سنوات من افتتاح المنافسة في الخليج وستقوم الشركة الجديدة مخزون للأيام المرضية لخدمة العمال الذين يفقدون قدرتهم على العمل.وكان حفل التوقيع على الاتفاقية الذي تم في مكتب رئيس الهستدروت في حيفا ، موشيه مزراحي ، قد شارك به ايضا من قبل الهستدروت رئيس نقابة ضباط البحرية  آفي ليفي ، ومسؤول القسم القطري في نقابة عمال النقل والمواصلات ألون فايس ، ورئيس قسم التقاعد في الهستدروت مايا بيري ألترمان والمحامي رونين باهرف. وقال رئيس الهستدروت ، أرنون بار دافيد ، في حفل التوقيع: "إن الاتفاق التاريخي والفريد الذي توصلنا إليه بعد جهد كبير سيمكن من توسيع وتنجيع عملية الشحن في خليج حيفا بأكمله - دون المساس بوضع وحقوق العاملين في قسم البحرية في ميناء حيفا. أود أن أشكر كل من شارك في المفاوضات وأنا واثق من أن الصفحة الجديدة التي فتحناها هنا اليوم ستثبت نفسها وستعمل على تحسين الخدمة لعامة الناس ومستخدمي الموانئ. "   وقال رئيس نقابة عمال النقل والمواصلات ، آفي إدري: "هذا اتفاق ممتاز سينقل إدارة عمال البحار إلى مكان العمل الأكثر أمانًا في الاقتصاد اليوم - إلى شركة لن تتم خصخصتها ، وستظل شركة حكومية وستحصل على حصرية لجميع حركة النقل البحري حتى عام 2054. بالنسبة لي ، هذا إنجاز لم يسبق له مثيل لعمال قسم البحرية ".اما المديرة العامة لوزارة النقل ، كيرين تيرنر فقالت: "أرحب بالتوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي ستمكن من توفير خدمات إدارة البحر بشكل متساوي لجميع الشركات العاملة في منطقة الميناء. بحلول بداية عام 2021 ، ستتنافس موانئ جديدة وحديثة (ميناء خليج حيفا وميناء أشدود الجنوبي) مع الموانئ الحالية (ميناء حيفا وميناء أشدود) وسيساهم الامر في تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين بشكل كبير. "وقال نائب المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية ، ايفي مالكين: "نرحب بالاتفاقية الموقعة ونشكر الهستدروت على تعاونها الناجح في مسيرة متقدمة للنهوض بفرع الشحن البحري. هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة جدا ضمن خطة الاصلاح في الموانئ وستساهم في توفير الاستقرار لعمال قسم البحرية وتضمن توفير خدمات ناجعة في ميناء حيفا". اما رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية ، عوزي يتسحاكي فقال: "هذه خطوة مهمة أخرى في استكمال خطة الإصلاح في الموانئ البحرية ، ودعم مكانة شركة الموانئ الإسرائيلية بصفتها. هذه الخطوة ستساهم في تنجيع العمل وتعزيز المنافسة ، كما سيساهم في توفير خدمة بجودة عالية بمستوى عالمي للتجارة العالمية. الاتفاق مشروط في الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الموانئ الإسرائيلية ، والآن يتعين على شركة الموانئ الإسرائيلية وشركة ميناء حيفا الاتفاق على  تنظيم نقل العمليات بين الشركتين، بما في ذلك، نقل المنشآت المتعلقة بأنشطة قسم البحرية والمقابل الذي ستحصل عليه  شركة الموانئ ".

اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل




كلمات متعلقة

اتفاق, تاريخي, في, ميناء, حيفا:نقل, عمال, قسم, النقل, البحري, للعمل, ضمن, شركة, موانئ, اسرائيل,

تابعونــا

اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة 2019-09-01 | 15:05:24

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطتي الخضيرة وحيفا على اخماد حريق كبير اندلع ظهر...

محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون 2019-09-01 | 14:37:38

توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك...

الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب 2019-09-01 | 13:08:43

قدمت الهستدروت طلبا الى محكمة العمل في منطقة تل ابيب يافا طالبت فيه اصدار امر يمنع...

مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة 2019-09-01 | 12:27:20

عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة واستقبالا للطلاب والطواقم التربية قام المجلس...

وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة 2019-09-01 | 12:08:59

وسْطَ أجواءٍ احتفاليّة بهيجة، تمّ أمس السّبت افتتاح 5 رياض أطفال في مدينة باقة...

اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني 2019-09-01 | 11:34:37

اللاعب وسام رافع ياسين " في الدوري الاسباني مع فريق "لوريكا" حيث تعاقد معه مؤخرًا،...

ام الفحم : تعبيد الشارع الواصل بين المدرسة الثانوية الاهلية وحتى مدخل منتجع الواحة ام الفحم : تعبيد الشارع الواصل بين المدرسة الثانوية الاهلية وحتى مدخل منتجع الواحة 2019-09-01 | 11:16:00

انطقلت صباح اليوم اعمال التعبيد للشارع الواصل بين المدرسة الثانوية الاهلية وحتى...

احتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد السلام بمدينة الناصرة احتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد السلام بمدينة الناصرة 2019-09-01 | 11:10:18

أقيم مساء أمس السبت في مسجد السلام الاحتفال السنوي بمناسبة رأس السنة الهجرية،...

زوجان من ام الفحم يرزقان بابنتهما البكر بعد 8 سنوات زوجان من ام الفحم يرزقان بابنتهما البكر بعد 8 سنوات 2019-09-01 | 11:06:37

بعد 8 سنوات من الانتظار رزق المواطن الفحماوي سامي محمد خليل وزوجته مريم بطفلتهما...

إلغاء إضراب المدارس في العيسوية بعد التوصل الى تفاهمات إلغاء إضراب المدارس في العيسوية بعد التوصل الى تفاهمات 2019-09-01 | 10:07:49

في حي العيساوية بشرقي اورشليم القدس تفتتح السنة الدراسية غدا كالمعتاد بعد ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة توئثيق حادث طرق مفرق الفريديس 3 قتلى يافا شاهدوا فيديو شاحنة سيارة خصوصية شركة كهرباء ايصال تيار انقطاع عاصفة 3 ايام الشارون المثلث الجنوبي عزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىتراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق القدس مواجهات اعتقالات مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق الثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com