نتنياهو:, سنفرض, سيادتنا, على, كافة, المستوطنات,

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أفادت قناة المنار، أن مدفعية الجيش الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف،...
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله...
ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21...
حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير...
ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب...
أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش...
كشفت مصادر من حزب الله لـصحيفة "الرأي" الكويتية عن أن العملية التي ينوي حزب...
أعلن وزير الخارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان...
أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب...
قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها...