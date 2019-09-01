تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-01 15:05:24 اندلاع حريق هائل في مصنع للورق بمدينة الخضيرة |  2019-09-01 14:37:38 محامون من أجل إدارة سليمة لرئيس بلدية قلنسوة:قرارك بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة والتهديد بإغلاق المدارس منافيان للقانون |  2019-09-01 14:32:52 فينيسيوس ينافس ثنائي ريال مدريد لدخول خطة زيدان |  2019-09-01 14:28:09 اعتقال مشتبهين من الطيبة والطيرة بحيازة الاسلحة |  2019-09-01 13:54:55 اتفاق تاريخي في ميناء حيفا:نقل عمال قسم النقل البحري للعمل ضمن شركة موانئ اسرائيل |  2019-09-01 13:52:50 نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات |  2019-09-01 13:08:43 الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب |  2019-09-01 12:51:15 فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود |  2019-09-01 12:50:12 زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال |  2019-09-01 12:48:20 علاجات انقطاع الطمث تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي |  2019-09-01 12:40:27 زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني |  2019-09-01 12:37:58 المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية |  2019-09-01 12:27:20 مجلس كفركنا في حملة تنظيف لمحيط المدارس وساحاتها استقبالا للسنة الدراسية الجديدة |  2019-09-01 12:08:59 وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة |  2019-09-01 11:34:37 اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، صباح اليوم الاحد، بفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة على كافة المستوطنات.


وقال نتنياهو خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكانا" المقامة على أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية "تذكروا وأنتم في هذا المكان، أن هذه أرض إسرائيل أرضنا لن نقتلع من هنا أي أحد. سنفرض السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".

وكرر نتنياهو تصريحات سابقة له، قال فيها إنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات، مضيفا "نعمل بجد لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي تتطلب المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وسنواصل القيام بذلك".

وفي نيسان الماضي، أعرب نتنياهو عن تطلعه لضم أجزاء من الضفة بعد انتخابات الكنيست الأولى هذا العام، وصرح في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، تجري مناقشات حول ضم الضفة.

وأوضح نتنياهو "لن أقسم القدس ولن اقتلع أي مستوطنة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي نهر الأردن.. سوف أفرض السيادة –ولا أميز بين الكتل الاستيطانية للنقاط الاستيطانية المعزولة. كل نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا كحكومة إسرائيلية".
نتنياهو: سنفرض سيادتنا على كافة المستوطنات




كلمات متعلقة

نتنياهو:, سنفرض, سيادتنا, على, كافة, المستوطنات,

تابعونــا

المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية 2019-09-01 | 12:37:58

أفادت قناة المنار، أن مدفعية الجيش الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف،...

غانتس لنصرالله: كن رحيما بلبنان وإلّا! غانتس لنصرالله: كن رحيما بلبنان وإلّا! 2019-09-01 | 09:02:13

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله...

قتلى في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأميركية قتلى في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأميركية 2019-09-01 | 09:00:43

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21...

الحريري يحمل اسرائيل مسؤولية اعتداء الضاحية الحريري يحمل اسرائيل مسؤولية اعتداء الضاحية 2019-08-31 | 07:00:09

حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير...

مصادر اعلامية: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي مصادر اعلامية: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي 2019-08-31 | 07:00:09

ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب...

الجيش الروسي يعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية الجيش الروسي يعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية 2019-08-30 | 16:43:37

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش...

"​الرأي" الكويتية : حزب الله سيرد خلال 72 ساعة "​الرأي" الكويتية : حزب الله سيرد خلال 72 ساعة 2019-08-30 | 15:49:25

كشفت مصادر من حزب الله لـصحيفة "​الرأي" الكويتية​ عن أن العملية التي ينوي ​حزب...

أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا 2019-08-30 | 13:40:13

أعلن وزير الخارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان...

"أبل" تحدد موعد إطلاق "آيفون 11" "أبل" تحدد موعد إطلاق "آيفون 11" 2019-08-30 | 11:05:34

أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب...

شكوى فلسطينية لدى الأمم المتحدة ضد قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس شكوى فلسطينية لدى الأمم المتحدة ضد قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس 2019-08-30 | 11:04:48

قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناستئناف اعادة الانتخابات رئاسة بلدية باقة الغربية جلال ابو حسين مرسي ابو مخ كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفزلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات ثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت تبرئة تهمة خيانة الامانة رشى تلقي الرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com