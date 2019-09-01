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فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود



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متعاوناً مع كلمات الشاعر "يم"، أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "ايه أحبك"، أبحر في كلماتها الى منتهى مشاعر العشق، واضعاً أسلوباً جديدة في طرح فكرة العمل، والذي يقول في مقدمتها:

إيه أحبّك قلتها وبعالي صوتي
 آسف اني ما قويت وماقدرت
 لا تعاتبني ترى طول سكوتي
 لا غلطت ولا ظلمت ولا كفرت..
وحملت أغنية "ايه أحبك" الذي أطلقها فؤاد قبل الإنتهاء من طرح ألبومه الغنائي الجديد، ألحان الفنان الكويتي عبد القادر الهدهود، وتوزيع الموزع الموسيقي عصام الشرايطي، ومكس وماستر للمهندس جاسم محمد.
وقد أعد فؤاد عبد الواحد للأغنية المنفردة فيديو كليب تعاون في تصويره وإخراجه مع أحمد يعقوب الذي أعد عملاً مصوراً جميلاً، متضمناً في عملية المونتاج كلمات الأغنية الشاعرية، حيث طرح العمل عبر القناة الموسيقية الخاصة للفنان فؤاد عبد الواحد في موقع "اليوتيوب"، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية.
هذا ويعمل فؤاد على الإنتهاء من تنفيذ أغنيات ألبومه الجديد والثاني في مسيرته الفنية، والذي يتعاون به مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في تعاون آخر بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة والألبوم الأول.
فؤاد عبد الواحد يطلق "ايه أحبك" متعاوناً مع الشاعر "يم" والحان الهدهود




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