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زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة فياريال المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة مباراة اليوم التي ستقام على ملعب "لاسيراميكا" اختيار 19 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: نافاس – كورتوا – ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – أودريوزولا– ميندي.
الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي.
الهجوم: بنزيما – بيل – فاسكيز – فينيسيوس – يوفيتش.
ويغيب عن الميرنجي في مباراة اليوم كل من: ناتشو فيرنانديز - إيسكو - إبراهيم دياز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – خاميس رودريجيز.
يذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.
زيدان يحشد أسلحته لمواجهة فياريال




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