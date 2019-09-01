زيدان, يحشد, أسلحته, لمواجهة, فياريال,

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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موقف البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في الميركاتو الصيفي الخاص بفريق...
اتخذ نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرارًا مفاجئًا، قبل ساعات قليلة من...
قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن أحد نجوم يوفنتوس عرض خدماته على إنتر...
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من...
أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة، إصابة مدافعه جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي...
باتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، قريبة أكثر من...
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع ألفونس أريولا حارس مرمى...
بات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على بعد خطوة واحدة من...
رغم أنهما لم يظفرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن النجمين البرتغالي كريستيانو...