زكي, فطين, عبد, الوهاب, يكشف, تفاصيل, زواجه, من, سعاد, حسني,

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متعاوناً مع كلمات الشاعر "يم"، أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد أغنية منفردة...
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اختارت النجمة زينة رضا اللون الأحمر والتصميم المخرّم في أحدث إطلالتها التي...
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فازت الممثلة التونسية هند صبري بجائزة starlight cinema award لهذا العام، من قبل مؤسسة...
بعد تقديمه استقالته من إدارة الفنانة هيفا وهبي بعد الهجوم عليه من فانز هيفا...
ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة...
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