زكي, فطين, عبد, الوهاب, يكشف, تفاصيل, زواجه, من, سعاد, حسني,

حل الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” ضيفا مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامجه ” كل يوم ” المذاع على قناة ” أون إي ” .

وكشف أثناء اللقاء عن تفاصيل زواجه من الفنانة المصرية الراحلة ” سعاد حسني ” والذي لم يستمر طويلا .وقال أن الزواج تم وهو في المرحلة الثانية من دراسته بمعهد السينما .. وإنه لم يستمر كثيرا حيث حدث الطلاق بينهما بعد مرور عام تقريبا .وعن تفاصيل الزواج قال زكي فطين عبد الوهاب : ” كنت أتدرب في فيلم ” أهل القمة ” مع زوجها السابق على بدر خان وتطورت العلاقة معها للحب وتزوجتها بعد ذلك ” .وأضاف : ” زواجي بسعاد حسني بعد قصة حب فلا يوجد رجل لم يحب سعاد حسني ” .وأوضح أن العلاقة بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني استمرت كصداقة بعد الطلاق .