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المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت قناة المنار، أن مدفعية الجيش الاسرائيلي، استهدفت اليوم الأحد، بعدة قذائف، مزارع شبعا، في جل الروس وتلال كفر شوبا.


وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت مواداً حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية.
يتبع.. 
المدفعية الاسرائيلية تقصف مزارع شبعا اللبنانية




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