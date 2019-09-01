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وسط أجواء احتفاليّة: بلديّة باقة تفتتح 5 رياض أطفال جديدة



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وسْطَ أجواءٍ احتفاليّة بهيجة، تمّ أمس السّبت افتتاح 5 رياض أطفال في مدينة باقة الغربيّة. وقد دُشِّنَ افتتاحُ الرّوضات تحتَ رعاية رئيس البلديّة، د. مرسي أبو مخّ، نوّاب رئيس البلديّة، أعضاء بلديّة، وبحضور مدير قسم المعارف، المربّي وليد مجادلة؛ مديرة البساتين ورياض الأطفال، رزان مواسي مصاروة؛ السّيّدة سندس سيف، مفتّشة رياض الأطفال، إضافةً إلى مفتّشين، وشخصيّات جماهيريّة متنوّعة.

وقد تمّ افتتاح مُجَمَّع رياض أطفال "النّرجس"، الذي يشتمل على أربع رياض أطفال، تتَّسِعُ كلّ روضة إلى 35 طالبة وطالبة، والذي يقعُ في حيّ أمّ الواويّات. أمّا الرّوضة الخامسة، فهي روضة الياسمين الواقعة في منطقة بير بورين. ويُشارُ إلى أنّ مجمّع رياض أطفال "النّرجس" يشتمل على روضتين معدّتين لأجيال 3-4 سنوات، وبُستانين معدّين لأطفال تتراوحُ أعمارهم ما بين 5-6 سنوات، ليكونَ مجملُ الطّلّاب الذين سيتمّ استيعابهم في هذا المجمّع 150 طالبًا وطالبةً. غنيّ عن الذّكر، أنّ رياض الأطفال الجديدة، مبنيّة وفق أحدث تقنيّات البناء ومزوّدة بأحدث الوسائل والوسائط التّقنيّة التي من شأنها أن تمنح أجواءً تعليميّة عالية المستوى.
تنضافُ هذه المباني التّربويّة إلى عشرات المباني التّربويّة التي شيَّدَتها بلديّة باقة الغربيّة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك ضمن رؤية استثمار مستقبليّة في الجانب التّدريسيّ التّربويّ لأبنائنا.
وفي سياقٍ متّصل، يُشارُ إلى أنّ بلديّة باقة الغربيّة، قد افتتحت أمس السّبت، المبنى الجديد لمدرسة ابن الهيثم، بعد استثمارٍ ضخمٍ في ترميمها، حضره رئيسُ البلديّة ولفيفٌ من الشّخصيّات التّربويّة.
 




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