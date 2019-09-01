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اللاعب وسام ياسين من عرابة يوقع في فريق لوريكا الاسباني



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اللاعب وسام رافع ياسين " في الدوري الاسباني مع فريق "لوريكا" حيث تعاقد معه  مؤخرًا، الفريق الاسباني "لوريكا" والذي يلعب  في دوري الدرجة الثانية والذي ينتمي لمدينة موريسيا الاسبانيه تعاقد مع اللاعب العرابي وسام رافع ياسين حيث انضم الى الفريق بعد ان تفاوض مع العديد من الفرق الممتازة من الدرجة الثانية والثالثة، لكن وسام فضل هذا  الفريق على غيره لانه  يرى ان في هذا الفريق امكانية جيدة للتقدم  مستقبلا كذلك فان الفريق من المنافسين على الصعود لدرجات اعلى .


هذا الخبر كان له وقع جميل  على سكان مدينة عرابه، من مشجعين، ومحبين للاعب وسام،  وسام معروف بحسن اخلاقه وحبه للكره وهو يطمح منذ زمن ان يحترف في احدى  الفرق الاوروبية، وها هو يحقق حلمة، وحلم عائلته واصدقائه.

وسام معروف بموهبته منذ صغره فهو لاعب، يهوى عالم كرة القدم منذ نعومة اظفاره، فقد لعب مع الكثير من الفرق، وكان يترك بصمة جميلة اينما لعب، وقد حان الوقت ليحقق ما تمناه وسام والجميع، وهو الاحتراف الاوروبي .




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