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ساني يسبق ثنائي يوفنتوس في لائحة طلبات البايرن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في الميركاتو الصيفي الخاص بفريق بايرن ميونخ.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بايرن ميونخ يراقب 3 صفقات في آخر 24 ساعة من الميركاتو الصيفي.
وأشارت إلى أن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، يأتي في مقدمة أهداف البافاري، رغم أنه مصاب بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.
وأوضحت أن نيكو كوفاتش، يرغب في إضافة اللاعب إلى قائمته للموسم الحالي، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، غدًا الإثنين.
ويأتي ذلك، رغم أن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني، علق على إمكانية حسم صفقة ساني في الصيف، قائلًا: "الجميع يعرف ما تعنيه إصابة الرباط الصليبي، وكم الوقت الذي يحتاجه اللاعبون للتعافي منها".
ويضع البايرن أيضًا ثنائي يوفنتوس إيمري كان وماريو ماندزوكيتش، ضمن قائمة صفقات اللحظات الأخيرة، خاصة بعد أن خسر اللاعبان فرصة دخول التشكيل الأساسي للسيدة العجوز خلال الموسم الحالي.
ساني يسبق ثنائي يوفنتوس في لائحة طلبات البايرن




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