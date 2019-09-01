ام, الفحم, :, تعبيد, الشارع, الواصل, بين, المدرسة, الثانوية, الاهلية, وحتى, مدخل, منتجع, الواحة,

انطقلت صباح اليوم اعمال التعبيد للشارع الواصل بين المدرسة الثانوية الاهلية وحتى مدخل منتجع الواحة. بام الفحم.

وقد قام د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - والقائم بأعماله المهندس زكي اغبارية، صباح اليوم بزيارة موقع العمل والاطلاع على سير العمل في الشارع الذي يخدم عددا من المؤسسات في المنطقة بالاضافة الى بناء مواقف للسيارات حيث يخدم هذا الشارع المدرسة الاهلية ومدرسة قحاوش الابتدائية وقاعة السوق البلدي واستاد السلام وملعب التدريبات ومنتجع الواحة ومسجد الحي حتى الحي السكني الظهر.