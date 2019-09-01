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احتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية في مسجد السلام بمدينة الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقيم مساء أمس السبت في مسجد السلام الاحتفال السنوي بمناسبة رأس السنة الهجرية، بحضور رئيس البلدية علي سلام ونائبه الحاج سمير سعدي.


تخلل الاحتفال عرض كشفي لفرقة كشاف السلام بقيادة الشاب محمد ضياء، وعرض للاطفال وكلمة طيبة للشيخ ضياء الدين أبو أحمد امام وخطيب مسجد السلام تحدث فيها عن الهجرة النبوية وتصرف القائد.

كما وتحدث رئيس بلدية الناصرة علي سلام أمام الحضور مهنئا ايّاهم بهذه المناسبة السعيدة، واختتم البرنامج بمدائح نبوية من فرقة السلام بقيادة الشيخ وسام مروات.




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