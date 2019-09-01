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زوجان من ام الفحم يرزقان بابنتهما البكر بعد 8 سنوات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد 8 سنوات من الانتظار رزق المواطن الفحماوي سامي محمد خليل وزوجته مريم بطفلتهما البكر "ايلا". 


وقد عبرت العائلة عن فرحتها العارمة بقدوم الطفلة البكر سائلين المولى عز وجل ان يحماها ويتلطف بها ويوفقها لحياتها وتكون نافعة لبلدها واهلها.

وقال الزوج سامي محَمد خليل بان الكلمات لا تصف شعوره هو وزوجته بعد انتظار هذه السنوات. 




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