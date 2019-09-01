إلغاء إضراب المدارس في العيسوية بعد التوصل الى تفاهمات

في حي العيساوية بشرقي اورشليم القدس تفتتح السنة الدراسية غدا كالمعتاد بعد ان توصلت لجنة أولياء الأمور المحلية والشرطة الى تفاهمات حول النشاط الشرطي في الحي. وجاء في بيان صادر عن لجنة أولياء الأمور المركزية: "الى اهلنا سكان قرية العيسوية: فيما يخص الاضراب الشامل الذي في مدارس البلدية والمدارس الخاصة ومدرسة الامل، نحيطكم علما بأنه تم الاجتماع مع رئيس البلدية بحضور نائبه ومستشاره وممثل عن الشرطة، وممثلين عن أهل القرية المختار ابو معمر والأستاذ خضر عبيد وآخرين، وممثلين عن لجنة أولياء الأمور. طلب رئيس البلدية الاستماع عن وضع القرية وتحدث الحضور بكل مسؤولية عن وضع القرية وما آلت اليه الأمور بعد الحملة الشرطية غير المبررة، وبعد النقاش الطويل والهادف الى عودة الحياة الى مجراها الطبيعي". وأضاف البيان: "تعهد رئيس البلدية والحضور معه بتقليص الحملة الى الحد الأدنى، والدخول الى القرية حسب الحاجة وعدم دخولهم صباحا ومساء والابتعاد عن محيط المدارس. تعلن لجنة أولياء الأمور المركزية تعليق الاضراب الشامل بخصوص المدارس. وان بداية العام الدراسي ستكون في موعدها المقرر. وتعهد رئيس البلدية وممثل الشرطة بإطلاق سراح أعضاء لجنة أولياء الأمور المعتقلين بالتهمة الباطلة وهي تهديد المدراء"، الى هنا نص البيان.