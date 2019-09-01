إلغاء, إضراب, المدارس, في, العيسوية, بعد, التوصل, الى, تفاهمات,

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أقيم مساء أمس السبت في مسجد السلام الاحتفال السنوي بمناسبة رأس السنة الهجرية،...
بعد 8 سنوات من الانتظار رزق المواطن الفحماوي سامي محمد خليل وزوجته مريم بطفلتهما...
إستعداداً لساعة الحسم قامت القائمة المشتركة بالعشرات من النشاطات الميدانية...
نظمت المدرسة الثانوية متعددة المجالات عيلوط يوم الاربعاء يوماً تحضيرياً مطولاً...
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح...
في سباقه الانتخابي لضمان حصوله على أغلبية يمينية متطرفة وتشكيل حكومة تمنحه...
اسفر شجار عائلي في بلدة عيلوط الليلة الماضية عن اطلاق نار كثيف مما اثار الدعر في...
اقدم مجهولون عصر السبت بالاعتداء على معلم مدرسة في احد المقاهي بقرية اكسال. وتم...
اجتمعت إدارة منظمة الصيادين القطرية والمحامي دافيد ميناع، نهاية الأسبوع، بنائب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، في مدينة...