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سما المصري بقميص شفاف: “مش حاقولكم المنظر من قدام عامل ازاي”!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت الفنانة سما المصري “تي شيرت” جديد اشترته عبر متاجر الإنترنت، مبدية عدم اعجابها به، لتنصح متابعيها بعدم شراء الثياب “اونلاين”.

وظهرت سما المصري في الصورة التي التقطت من الخلف بالـ “تي شيرت” الشفاف وعلقت ساخرة: “دي آخره اللي يشتري من الon line مش عايزه اقولكم من قدام المنظر عامل اذاي…خلوها مفاجاه ….المهم دا منظري دلوقتي”.
 
وكانت ​سما المصري قد شاركت مؤخرا​ بمقطع فيديو تظهر فيه مهارتها في السباحة حيث ارتدت بيكيني بلون زهري وبدأ الفيديو حين كانت سما تعوم على بطنها وشوهد في حوض السباحة طفل صغير لم يكمل سنواته العشر وكان واضحاً نظراته وتحديقه بمؤخرتها.




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