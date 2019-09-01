يوم, تحضيري, لمعلمي, ثانوية, عيلوط, لتجهيز, افتتاح, السنة, الدراسية, الجديدة2019-2020,

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بعد 8 سنوات من الانتظار رزق المواطن الفحماوي سامي محمد خليل وزوجته مريم بطفلتهما...
في حي العيساوية بشرقي اورشليم القدس تفتتح السنة الدراسية غدا كالمعتاد بعد ان...
إستعداداً لساعة الحسم قامت القائمة المشتركة بالعشرات من النشاطات الميدانية...
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح...
في سباقه الانتخابي لضمان حصوله على أغلبية يمينية متطرفة وتشكيل حكومة تمنحه...
اسفر شجار عائلي في بلدة عيلوط الليلة الماضية عن اطلاق نار كثيف مما اثار الدعر في...
اقدم مجهولون عصر السبت بالاعتداء على معلم مدرسة في احد المقاهي بقرية اكسال. وتم...
اجتمعت إدارة منظمة الصيادين القطرية والمحامي دافيد ميناع، نهاية الأسبوع، بنائب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، في مدينة...
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن...