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يوم تحضيري لمعلمي ثانوية عيلوط لتجهيز افتتاح السنة الدراسية الجديدة2019-2020



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نظمت المدرسة الثانوية متعددة المجالات عيلوط  يوم الاربعاء يوماً تحضيرياً مطولاً استعداداً لافتتاح السنة الدراسية، حيث أُفتتح اليوم بعرض احتفالي لنتائج البجروت الأخيرة التي حصلت عليها المدرسة التي وصلت الى 75% وبالتالي جاءت ضمن المجموعة الاولى من فئة المدارس المتميزة على مستوى البلاد ليحصل بموجب ذلك كافة المعلمين على مكافأة مالية تصل الى اكثر من 8 آلاف شيكل.


وتميز  اليوم التحضيري بتكريم الطاقم والهيئة التدريسة والادارية  في تحصيل نتائج البجروت والجهود المبذولة خلال العام الدراسي السابق .

حضر الاجتماع كل من رئيس مجلس عيلوط المحلي السيد ابراهيم ابو راس ( ابو عاهد ) مدير قسم  المعارف السيد سيف عبود ومدير المدرسة الاعدادية الاستاذ توفيق سليمان، ممثلة  شبكة عمال فيريد براغ والتي تم تكريمها خلال اليوم من قبَل المدرسة لمرافقتها للمدرسة في السنوات الاخيرة وخروجها للتقاعد مؤخراً .

وشددت مديرة المدرسة رانية منصور في حديثها امام الحضورعلى الاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية والمشرفة للمدرسة ولقرية عيلوط بشكل عام  واضافت منصور قائلةً " ازداد يومنا بالهمم العالية والطاقات الايجابية استمراراً للمجهود الكبير في العام الماضي والذي تكلل بنتائج عظيمة لطلابنا وللطاقم .

واختتم اليوم التحضيري بمحاضرة شيقة قدمها السيد اشرف قرطام بعنوان "كن ذاتك" والتي أضفت على اليوم التحضيري رونقاً خاصاً  إكتسب الحضور من خلالها اساليب جديدة في طرق التعامل الايجابي والمحفز للطاقم والطلاب  

واختتمت منصور مهنئةً طلاب وأهالي القرية بهذا النجاح وشددت على اهمية  التعاون الكبير مع المدرسة وهيئتها التدريسية والذي يصب في هدف واحد ووحيد هو النجاح للطلاب والاستمرار في مسيرة والتعليم  .




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