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نيمار يقرر البقاء مع سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتخذ نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، قرارًا مفاجئًا، قبل ساعات قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نيمار وافق على البقاء في حديقة الأمراء، بعد فشل المفاوضات بين ناديه وبرشلونة، من أجل عودته إلى كامب نو.
ومن المقرر أن يسافر نيمار إلى ميامي يوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب البرازيل.
وأشارت الشبكة، إلى أن نيمار يحترم ما تبقى في عقده مع باريس سان جيرمان (3 مواسم)، وينوي الالتزام في التدريبات، عقب انتهاء التوقف الدولي، من أجل العودة للمباريات مع الفريق الباريسي.
جدير بالذكر، أن مفاوضات سان جيرمان وبرشلونة، لم تصل لنقطة اتفاق، حيث رغب النادي الفرنسي في بيع نيمار مقابل الأموال فقط، فيما كان يأمل برشلونة إنهاء الصفقة مقابل لاعبين من صفوفه.
نيمار يقرر البقاء مع سان جيرمان




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