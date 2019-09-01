غانتس لنصرالله: كن رحيما بلبنان وإلّا!

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء السبت من مغبة التصعيد على حدود إسرائيل، ودعاه إلى أن "يكون رحيما بلبنان". وكتب غانتز منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في انتخابات الكنيست ، على تويتر متوجها لنصرالله "كن رحيما بلبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري". وأضاف "لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه". يأتي ذلك وسط توتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم. ووقع الهجوم بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية استهدفت ليل السبت الأحد الماضي منزلاً لعناصر مسلحة من حزب الله قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل اثنين منهما.وسرعان ما توعد نصرالله بالرد باستهداف المسيّرات الإسرائيلية التي غالباً ما تحلق في الأجواء اللبنانية.