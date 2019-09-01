قتلى, في, إطلاق, نار, عشوائي, بتكساس, الأميركية,

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حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتز الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله...
حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير...
ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب...
أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش...
كشفت مصادر من حزب الله لـصحيفة "الرأي" الكويتية عن أن العملية التي ينوي حزب...
أعلن وزير الخارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان...
أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب...
قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء...
مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب...