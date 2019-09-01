اطلاق, نار, خلال, شجار, بين, عائلتين, في, عيلوط,

قوات من الشرطة هرعت للبلدة وباشرت التحقيق , لم يبلغ عن اصابات .

اسفر شجار عائلي في بلدة عيلوط الليلة الماضية عن اطلاق نار كثيف مما اثار الدعر في صفوف الاهالي .

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