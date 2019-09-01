الاعتداء, على, معلم, مدرسة, في, اكسال,

وعلم مراسلنا انه تم تقديم بلاغ للشرطة حول ظروف الاعتداء، والتي بدورها باشرت بالتحقيق بملابسات حادثة الاعتداء.
وعلم مراسلنا انه تم تقديم بلاغ للشرطة حول ظروف الاعتداء، والتي بدورها باشرت بالتحقيق بملابسات حادثة الاعتداء.
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