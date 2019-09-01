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الاعتداء على معلم مدرسة في اكسال



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اقدم مجهولون عصر السبت بالاعتداء على معلم مدرسة في احد المقاهي بقرية اكسال. وتم نقل المعلم الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته في منطقة الراس.

وعلم مراسلنا انه تم تقديم بلاغ للشرطة حول ظروف الاعتداء، والتي بدورها باشرت بالتحقيق بملابسات حادثة الاعتداء.





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