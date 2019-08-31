تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-31 22:41:01 منظمة الصيادين تعقد الاجتماعات وتوسع الشراكات لتعزيز النضال |  2019-08-31 21:39:05 اصابتان باطلاق نار في مدينة طمرة |  2019-08-31 22:36:34 نصر الله: هكذا سيكون رد المقاومة على إسرائيل |  2019-08-31 22:34:46 ندوة سياسية ضيوفها نواب القائمة المشتركة في البعينة نجيدات |  2019-08-31 18:17:45 توصيات سلطة الإطفاء عشية افتتاح العام الدراسي |  2019-08-31 18:15:20 طلاب جامعيين من الناصرة يلتقون بالنواب جبارين ويزبك بدعوة من جمعية "سنبدأ" |  2019-08-31 11:38:01 نجم يوفنتوس يعرض نفسه على إنتر ميلان |  2019-08-31 11:29:59 حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد |  2019-08-31 11:25:21 وفاة طفلة من رهط بسبب حرارتها المرتفعة |  2019-08-31 07:00:27 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-08-31 07:00:46 الرباط الصليبي يضرب كيلليني |  2019-08-31 07:00:09 الحريري يحمل اسرائيل مسؤولية اعتداء الضاحية |  2019-08-31 07:00:15 النائب عيساوي فريج في كفر ياسيف: علينا التصويت من أجل التأثير والتغيير‎ |  2019-08-31 07:00:35 مشاركة واسعة لطلاب عرابة باليوم الترفيهي عن روح ايه وحافظ |  2019-08-31 07:00:42 إنطلاق مشروع خطوة ما قبل الجميع للطلبة العرب في جامعة بار ايلان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نصر الله: هكذا سيكون رد المقاومة على إسرائيل



  |     |   اضافة تعليق



أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة.

وقال نصر الله، في كلمته بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء وبداية السنة الهجرية، "نقدر عاليا الموقف الرسمي اللبناني إزاء العدوان ومواقف الأحزاب والموقف الشعبي العام.. هناك أجماع وطني على اعتبار ما حصل عدوانا على لبنان".

وأضاف، أنه "يجب التوقف بخصوصية عند إعلان الرئيس نبيه بري ودعوته لأفواج المقاومة اللبنانية في أن تكون في أتم الجهوزية هذا يعني أن المقاومة بكل حركاتها وجمهورها هي في موقف صلب ومتين".

وجدد الأمين العام لحزب الله اللبناني التذكير بقوله، "قلت أن الرد سيكون في لبنان وليس في مزارع شبعا والمقصود أن الرد من لبنان.. عادة كنا نرد في مزارع شبعا وأحببت أن أقول إن الرد سيكون مفتوحا والمقصود الرد في لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا، ومزارع شبعا أرض لبنانية".

وأشار أمين حزب الله إلى أن "موضوع المسيرات (الطائرات المسيرة) صبرنا عليه طويلا وأول الرد على الاعتداء بالمسيرات المفخخة يجب أن يكون بدء مرحلة جديدة اسمها، يجب أن نعمل على إسقاط المسيرات الإسرائيلية في السماء اللبنانية بمعنى أن يكون حقا واضحا يعمل به".

وتابع نصر الله، "هذا لا يعني أنه كلما حلقت مسيرة في سماء لبنان سنسقطها، ممكن كل يوم ممكن كل أسبوع ممكن كل ساعة والمهم أن يشعر الإسرائيلي أن الجو ليس مفتوحا أمامه".

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن الإسرائيليين يتحدثون منذ الساعات الأولى عن "العملية وأهداف محددة في العملية، ونحن أمام عدوان إسرائيلي واضح"، مؤكدا أن الشماعة لدى نتنياهو هي "قصة مصانع صواريخ دقيقة"، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان.

وقال: "الإسرائيلي الذي يصنع أسلحة نووية وكيمياوية لا يجوز له أن يرفع يافطة اسمها أن حزب الله لديه مصانع صواريخ دقيقة وهذا من حقنا ولكن ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة".

وأضاف، " لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة، إذا أصبح في يوم الأيام لدينا مصانع صواريخ دقيقة سأقول ذلك بكل فخر واعتزاز".

وتابع "نتنياهو يريد حجة ليقصف ويعتدي وينسف قواعد الاشتباك ويخلق قواعد اشتباك جديدة، هذه حجة كبيرة يحاول أن يقدمها للمجتمع الدولي والمستوطنين، إن الأمر يستحق المغامرة، هو يكذب عليهم، وما نحتاجه من صواريخ دقيقة نملكه في لبنان".

وشدد نصر الله على أن الموضوع ليس "رد اعتبار"، وإنما هو عبارة عن تثبيت لقواعد اشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد، وقال "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

 

نصر الله: هكذا سيكون رد المقاومة على إسرائيل




كلمات متعلقة

نصر, الله:, هكذا, سيكون, رد, المقاومة, على, إسرائيل,

تابعونــا

منظمة الصيادين تعقد الاجتماعات وتوسع الشراكات لتعزيز النضال منظمة الصيادين تعقد الاجتماعات وتوسع الشراكات لتعزيز النضال 2019-08-31 | 22:41:01

اجتمعت إدارة منظمة الصيادين القطرية والمحامي دافيد ميناع، نهاية الأسبوع، بنائب...

اصابتان باطلاق نار في مدينة طمرة اصابتان باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-08-31 | 21:39:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، في مدينة...

ندوة سياسية ضيوفها نواب القائمة المشتركة في البعينة نجيدات ندوة سياسية ضيوفها نواب القائمة المشتركة في البعينة نجيدات 2019-08-31 | 22:34:46

عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة المركز الجماهيري في البعينة نجيدات، ندوة سياسية...

منتدى الثقافة والفنون في الناصرة يعزز التواصل مع المبدعين في جنين منتدى الثقافة والفنون في الناصرة يعزز التواصل مع المبدعين في جنين 2019-08-31 | 18:19:03

بادر وفد من المنتدى الثقافي الفني في مدينة الناصرة، الى تعزيز وتقوية اواصر الصلة...

توصيات سلطة الإطفاء عشية افتتاح العام الدراسي توصيات سلطة الإطفاء عشية افتتاح العام الدراسي 2019-08-31 | 18:17:45

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

طلاب جامعيين من الناصرة يلتقون بالنواب جبارين ويزبك بدعوة من جمعية "سنبدأ" طلاب جامعيين من الناصرة يلتقون بالنواب جبارين ويزبك بدعوة من جمعية "سنبدأ" 2019-08-31 | 18:15:20

نظَّمت جمعية "سنبدأ" لقاء بين طلاب جامعيين من الناصرة والنائبين د. يوسف جبارين ود....

حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد 2019-08-31 | 11:29:59

كشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن مسؤولاً لبنانياً أبلغ قيادة المقاومة (حزب...

وفاة طفلة من رهط بسبب حرارتها المرتفعة وفاة طفلة من رهط بسبب حرارتها المرتفعة 2019-08-31 | 11:25:21

توفيت في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع طفلة من مدينة رهط تبلغ من العمر 12 عاماً...

النائب عيساوي فريج في كفر ياسيف: علينا التصويت من أجل التأثير والتغيير‎ النائب عيساوي فريج في كفر ياسيف: علينا التصويت من أجل التأثير والتغيير‎ 2019-08-31 | 07:00:15

أكد عضو الكنيست عيساوي فريج على أهمية الخروج للتصويت في 17 أيلول النساء قبل الرجال...

مشاركة واسعة لطلاب عرابة باليوم الترفيهي عن روح ايه وحافظ مشاركة واسعة لطلاب عرابة باليوم الترفيهي عن روح ايه وحافظ 2019-08-31 | 07:00:35

بمبادرة الحراك الشبابي عرابة وبهمة المتبرعين ودعمهم اقيم يوم ترفيهي لطلاب عرابة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع رفع العلم الفلسطيني المسجد الاقصى المبارك الشرطة القدس كفر قاسم اصابة خطيرة طفل 7 سنوات مستشفى هعيمك العفولة ضربة شمس الزرازير نسي سيارة داخل الليل بطوله قرب المطلة اطلاق نار عسكرية قوة الجيش الاسرائيلي صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com