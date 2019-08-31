منتدى, الثقافة, والفنون, في, الناصرة, يعزز, التواصل, مع, المبدعين, في, جنين,

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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
نظَّمت جمعية "سنبدأ" لقاء بين طلاب جامعيين من الناصرة والنائبين د. يوسف جبارين ود....
كشف الوزير اللبناني السابق وئام وهاب أن مسؤولاً لبنانياً أبلغ قيادة المقاومة (حزب...
توفيت في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع طفلة من مدينة رهط تبلغ من العمر 12 عاماً...
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج على أهمية الخروج للتصويت في 17 أيلول النساء قبل الرجال...
بمبادرة الحراك الشبابي عرابة وبهمة المتبرعين ودعمهم اقيم يوم ترفيهي لطلاب عرابة...
تم هذا الاسبوع افتتاح مشروع " خطوة ما قبل الجميع"، وهو عبارة عن دورة تحضيرية...
أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...
قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات...
حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ...