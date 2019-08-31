منتدى, الثقافة, والفنون, في, الناصرة, يعزز, التواصل, مع, المبدعين, في, جنين,

بادر وفد من المنتدى الثقافي الفني في مدينة الناصرة، الى تعزيز وتقوية اواصر الصلة بين ابناء الشعب الواحد خصوصا في مجال الفن والإبداع ، فقام بزيارة لوزارة الثقافة في محافظه جنين. وكان في استقبال الوفد الثقافي الفني الشاعرة والكاتبة امال ابو غزال، مديرة دائرة الثقافة والفنون في محافظة جنين وكذلك المحافظ اللواء اكرم الرجوب .

أما كلمة المنتدى الثقافي الفني في الداخل الفلسطيني فقدمتها الفنانة خزيمة حامد، مديرة منتدى الثقافة والفنون في الناصرة .وقالت حامد في كلمتها "تحية جورية من القلب للقلب.. بفرح عظيم نحن اعضاء وعضوات المنتدى الثقافي الفني مررنا بمرج ابن عامر قادمين من الناصرة وجبل قفزتها الى جنين واهلها، ليتعانق إبداعنا مع إبداعكم ويتعانق المرج شماله وجنوبه وليتعانق الشعب الواحد رغم الصعوبات والعراقيل. بالفن نرتقي وقبل ان أنهي كلماتي وعباراتي وقبل التعبير عن عميق شكري، أترك لكم اللوحات تتحدث بكل محبة وانفتاح لوحاتنا مع لوحاتكم تتعانق وترتقي وتتجلى من فوقنا". واعربت عن املها بأن تستمر مشاريع التواصل على شكل هذه اللقاءات وتبادل الفن والثقافة والابداع.وتقدمت خزيمة حامد بالشكر الخاص الى الشاعرة والأديبة آمال ابو غزال والفنان المتألق محمد الشريف. وتجدر الاشارة الى ان اللوحات الفنية والأغاني الزجلية أضفت رونقا خاصا على اللقاء وأجواء من الدفء وجعلت الحضور أكثر تفاعلا مع الحدث.