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توصيات سلطة الإطفاء عشية افتتاح العام الدراسي



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:تحرص سلطة الإطفاء والانقاذ على مرافقة جمهور المواطنين في كل المناسبات والأحداث على مدار العام، ومع افتتاح السنة الدراسية الجديدة نتقدّم للطلاب والأهالي بالتهاني ونتمنى للجميع عامًا دراسيًا موفقًا، ناجحًا وآمنًا.

ومع افتتاح العام الدراسي الجديد، تشدد سلطة الإطفاء والانقاذ على أهمية رفع الوعي والارشاد بين أوساط الطلاب، واتخاذ سبل الوقاية والامان ما بعد العطلة الصيفية والعودة إلى مقاعد الدراسة.

وتتضمن توصيات سلطة الاطفاء والانقاذ الوقاية والانتباه خلال السفر وتأمين سبل السلامة والآمان للأطفال في السيارة، إلى جانب رفع الوعي بشأن تصرف الطلاب داخل المدارس وحول المدارس وخاصة المناطق المفتوحة والمدارس القريبة من
الأحراش الطبيعية وخطورة إضرام النيران، ما قد يشكل خطرًا على الطلاب وعلى الممتلكات.

وتؤكد سلطة الاطفاء والانقاذ على ضرورة التقيّد بإجراءات الآمان والسلامة في المدارس قبل افتتاح العام الدراسي، خاصة فيما يتعلق بشبكة الكهرباء ومستوى أمانها من قبل المختصين، إلى جانب التأكد من جهوزية المدارس من حيث معدات الإطفاء وتوفير كافة متطلبات سلطة الإطفاء في المدارس والمؤسسات العامة، وفحص غرف الأمان والملاجئ في المدارس ومدى جاهزيتها في حالات الطوارئ.
كل عام وأنتم بخير - سنة دراسية مثمرة وناجحة

توصيات سلطة الإطفاء عشية افتتاح العام الدراسي




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