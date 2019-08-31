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طلاب جامعيين من الناصرة يلتقون بالنواب جبارين ويزبك بدعوة من جمعية "سنبدأ"



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نظَّمت جمعية "سنبدأ" لقاء بين طلاب جامعيين من الناصرة والنائبين د. يوسف جبارين ود. هبه يزبك مُرشحي القائمة المشتركة.

وقال النائب يوسف جبارين في كلمته: "القائمة المشتركة أتت لتبعث الأمل لشباب مجتمعنا الطموح والقادر، لتعمل من أجلهم ومن أجل خلقِ واقعٍ يتسنى لهم فيه تحقيق ذواتهم نحو الإرتقاء بمجتمعنا الى الأعالي. نعاهد طلابنا ان نعمل قدر استطاعتنا لتمثيل قضاياهم والوقوف الى جانبهم في طرقهم التعليمية والمهنية".

وأضافت النائبة هبة يزبك: "للشباب والطلاب الجامعيين دور مركزي في بناء المجتمع وفي الحراك السياسي العام. الدولة تعمل على سد الآفاق أمام شبابنا، على صعيد العمل والمسكن والارض وتحاول أسرلة شبابنا، ردنا على هذا كله يكون بالتحام الشباب مع قضايا مجتمعمهم واندماجهم وعطائهم للمجتمع ضمن جميع هيئاته، ومن ضمنها أخذ دورهم الفاعل في العملية الانتخابية والتأثير على واقعهم ومستقبلهم".





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