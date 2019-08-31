نجم, يوفنتوس, يعرض, نفسه, على, إنتر, ميلان,

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يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من...
أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة، إصابة مدافعه جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي...
باتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، قريبة أكثر من...
كشف تقرير صحفي فرنسي، عن توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع ألفونس أريولا حارس مرمى...
بات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على بعد خطوة واحدة من...
رغم أنهما لم يظفرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن النجمين البرتغالي كريستيانو...
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2019/ 2020، عن صدام بين نادي ريال مدريد...
شهدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني...
انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي،...
أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية...