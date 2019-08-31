نجم, يوفنتوس, يعرض, نفسه, على, إنتر, ميلان,

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن أحد نجوم يوفنتوس عرض خدماته على إنتر ميلان، للانضمام لصفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الحالي.

فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن وكيل الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب السيدة العجوز، عرض خدمات موكله على النيراتزوري هذا الصيف.وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تُحسم لصالح إنتر ميلان، مقابل 20 مليون يورو.وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن ماتويدي، ضمن الأسماء المرشحة للاستبعاد من قائمة يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.وفي سياق متصل، ذكرت "توتو سبورت" أن ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، قد ينتقل إلى يوفنتوس، بعدما تحرك قضائيًا مؤخرًا ضد النيراتزوري، بسبب منعه من خوض التدريبات الجماعية.