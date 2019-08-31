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مجهولون يسرقون 120 الف شيقل شرق نابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اقدم مجهولون مسلحون، صباح اليوم السبت، على سرقة مبلغ مالي بعد نصبهم كمينا لأحد تجار الخضار شرق نابلس .


وقال المقدم أمجد فراحته مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة لمعا ان شخصين ملثمين ومسلحين اعترضوا سيارة أحد تجار الخضار والفواكه بسيارتهم وقاموا بعملية نهب كافة الأموال التى بحوزته والبالغه 120 الف شيقل ولاذوا بالفرار .

واضاف فراحته ان الشخصين كانوا يستقلوا سيارة سكنية اللون من نوع مازدا وتحمل لوحة ارقام اسرائلية قاموا بإشعال النيران فيها بالقرب من المنطقة الشرقية بنابلس.

وأضاف فراحته ان قوات من الشرطة وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
مجهولون يسرقون 120 الف شيقل شرق نابلس




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