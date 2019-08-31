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مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19 2019-08-30 | 21:23:15 تعرض وزارة الآثار المصرية لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد...

قائمة المدن الأكثر أمانا في العالم 2019-08-30 | 08:50:39 أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم وتترأس مدينة...

هل يفرض "فيسبوك" رسوما على مستخدميه؟ 2019-08-29 | 14:47:10 تغيرت رسالة استقبال مستخدمي "فيسبوك" الجدد، 7 أغسطس الجاري، إلى "سهل وبسيط" Its quick and...

لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر" 2019-08-29 | 10:30:36 تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر...

من أين يجني "فيسبوك" أرباحه الطائلة؟ 2019-08-29 | 08:45:22 بعد أن حذف عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارته الشهيرة "مجاني وسيبقى كذلك...

7 سنوات سجن لاب لبناني اغتصب بناته وباع احداهن لخليجي! 2019-08-28 | 13:12:32 أصدر قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان قرارا ظنيا بحق المتهم ع.ع لإقدامه على اغتصاب...

لأول مرة.. نجاح عملية إنتاج شعاب مرجانية "في المختبر" 2019-08-28 | 09:24:53 تمكن فريق من العلماء في الولايات المتحدة من إعادة إنتاج شعاب مرجانية في المختبر...

من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟ 2019-08-27 | 11:27:16 نشر موقع "بلومبيرغ" قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي...

أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء 2019-08-27 | 09:29:30 أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على...