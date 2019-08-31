حزب, الله, يرفض, عرضاً, أميركياً, لمقايضة, عدم, الرد,

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توفيت في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع طفلة من مدينة رهط تبلغ من العمر 12 عاماً...
أكد عضو الكنيست عيساوي فريج على أهمية الخروج للتصويت في 17 أيلول النساء قبل الرجال...
بمبادرة الحراك الشبابي عرابة وبهمة المتبرعين ودعمهم اقيم يوم ترفيهي لطلاب عرابة...
تم هذا الاسبوع افتتاح مشروع " خطوة ما قبل الجميع"، وهو عبارة عن دورة تحضيرية...
أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...
قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات...
حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ...
لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...
تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية...
كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...