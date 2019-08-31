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وفاة طفلة من رهط بسبب حرارتها المرتفعة



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توفيت في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع طفلة من مدينة رهط تبلغ من العمر 12 عاماً بسبب معاناتها من حرارة مرتفعة منذ ساعات الصباح .


العائلة قامت بنقل الطفلة الى احدى العيادات الطبية في المدينة ومن هناك تم تحويلها الى مستشفى سوروكا وتم اعلان وفاتها بسبب الحرارة المرتفعة في جسمها ولم تعرف الاسباب حتى الان أن كان الحديث عن جرثومة قاتلة .

وفاة طفلة من رهط بسبب حرارتها المرتفعة




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