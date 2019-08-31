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الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي




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