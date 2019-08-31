الطقس:اجواء, حارة, أعلى, من, معدلها, السنوي,

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اليوم السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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راعي نيمار ينشر صورته بقميص برشلونة 2019-08-30 | 21:27:18 باتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، قريبة أكثر من...

نافاس يرحل عن ريال مدريد بصفقة تبادلية 2019-08-30 | 13:42:57 كشف تقرير صحفي فرنسي، عن توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع ألفونس أريولا حارس مرمى...

نيمار على بعد خطوة من برشلونة 2019-08-30 | 11:06:22 بات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على بعد خطوة واحدة من...

رونالدو وميسي.. وقصة العشاء المنتظر 2019-08-30 | 08:47:24 رغم أنهما لم يظفرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن النجمين البرتغالي كريستيانو...

صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال 2019-08-29 | 20:37:44 أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2019/ 2020، عن صدام بين نادي ريال مدريد...

برشلونة يغري سان جيرمان باسم جديد ضمن صفقة نيمار 2019-08-29 | 16:20:13 شهدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني...

لاعب جديد ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد 2019-08-29 | 14:44:04 انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي،...

ديمبلي: رحيلي عن برشلونة هراء 2019-08-29 | 12:56:31 أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية...

سان جيرمان يرفض عرض برشلونة بشأن نيمار 2019-08-29 | 11:27:53 ذكرت تقارير إذاعية، أن باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة، لضم...