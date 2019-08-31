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الرباط الصليبي يضرب كيلليني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة، إصابة مدافعه جورجيو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وبحسب الموقع الرسمي للسيدة العجوز، فإنَّ كيلليني، 35 عامًا، أصيب خلال التدريبات المسائية ليوفنتوس، قبل مواجهة نابولي غدًا السبت، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.
ومن المقرر أن يخضع كيلليني لعملية جراحية عاجلة، خلال الساعات المقبلة، من أجل التعافي من الإصابة.
وجاءت إصابة كيلليني في صالح الصفقة الجديد، ماتياس دي ليخت، الذي انضم قادمًا من أياكس الصيف الحالي، لكنه لم يبدأ المباراة الأولى في الكالتشيو أمام بارما.
كان كيللني، قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.
الرباط الصليبي يضرب كيلليني




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