الحريري, يحمل, اسرائيل, مسؤولية, اعتداء, الضاحية,

حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق منذ عام 2006 على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت الجنوبية، اضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي 1701.

وشدد الحريري خلال مكالمة هاتفية اجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش بعد ظهر اليوم الجمعة على أن "هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار الذي يسود الحدود الدولية منذ 13 عاما"، منبها الى أن "أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه أن يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل".