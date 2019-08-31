النائب, عيساوي, فريج, في, كفر, ياسيف:, علينا, التصويت, من, أجل, التأثير, والتغيير‎,

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أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...
قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات...
حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ...
لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...
تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية...
كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...
نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه...
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم ، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع...
تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....
الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...