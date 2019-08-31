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النائب عيساوي فريج في كفر ياسيف: علينا التصويت من أجل التأثير والتغيير‎



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أكد عضو الكنيست عيساوي فريج على أهمية الخروج للتصويت في 17 أيلول النساء قبل الرجال أيضا.رجالاً ونساءً على حدٍ سواء.

وقال النائب فريج في حلقة انتخابية عقدت في بيت  ماجد صفية(ابو كامل) في كفر ياسيف ان الشارع العربي اصبح اكثر وعيا من قضية المشاركة والتأثير من الداخل على سياسات الحكومة من أجل دفع قضايا المجتمع العربي المستعصية وايجاد حلول جذرية لها مثل قضية الجريمة وهدم البيوت والمسطحات والتعليم وغيرها من القضايا الملحة.
وطرح الحضور مداخلات واسئلة  رد عليها النائب فريج  بوضوح ودون تأتأة.




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