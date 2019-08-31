مشاركة, واسعة, لطلاب, عرابة, باليوم, الترفيهي, عن, روح, ايه, وحافظ,

بمبادرة الحراك الشبابي عرابة وبهمة المتبرعين ودعمهم اقيم يوم ترفيهي لطلاب عرابة قبيل بدء السنة الدراسية الجديدة عن روح الشابين المرحومين حافظ كناعنة وآية نعامنة رحمهما اللّه وتخليدًا لذكراهما.

وقد شملت الفعاليات عدة محطات ماكولات ومشروبات , طارق فتنس, كونديتوريا الهنا , مناقيش, العاب منفوخة, بالونات, رسم على الوجوه وحناء, رقص هندي ودمى راقصة, مجانًا, الكشاف البلدي, تنظيم, نظافة هي كلمات تضاف الى قاموس العمل البلدي والفعاليات الجميلة التي تجمع أطفالنا وأهاليهم.ادارة الحراك الشبابي :نود بهذه الرسالة أن نشكر كل من ساهم ودعم وتبرع وتطوع من أجل إنجاح هذا اليوم الجميل. كما ونشكر إدارة مدرسة الزهراء وطاقمها المتمثلة بمديرها الرائع عبدالله عاصلة على حسن الضيافة ومواكبة الحدث ومد يد العون بكل رحابة صدر.وكلمة شكر لأهل المرحوم حافظ رحمه الله على اللفتة الرائعة ومشاركتهم لفعالياتنا.ولا بد من كلمة شكر لمصالح عرابة والتي تنافست بالتبرع بسخاء من أجل إسعاد الأطفال, والأخ عادل صح الذي تبرع بتنظيف ساحات المدرسة والأخ اسعد بشناق الذي اظل الناس, ومركز ريم الطبي الذي تواجد بكامل عتاده حتى إنتهاء الحفل.ولا ننسى الشيف عفاف إبراهيم وطاقمها من الأهل في دبورية والطيبة وعين ماهل على مشاركة أطفالنا بفرحتهم وإدخال الفرح إلى قلوبهم.شكرًا لكل من اشترك وتطوع وساهم في رسم الفرحة على وجوه أطفالنا.