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إنطلاق مشروع خطوة ما قبل الجميع للطلبة العرب في جامعة بار ايلان



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تم هذا الاسبوع افتتاح مشروع " خطوة ما قبل الجميع"، وهو عبارة عن دورة تحضيرية أكاديمية للطلبة العرب الجدد في جامعة بار إيلان .

تستمر هذه الدورة مدة 3 أسابيع متتالية وبشكل مكثف، وتشمل التحضير التقني والنفسي والأكاديمي للطالب العربي ما قبل بداية السنة الدراسية في شهر أكتوبر 2019. هذا وقد قامت الجامعة بتوفير سفريات خاصة ومجانية للطلبة العرب من منطقة وادي عارة حتى الجامعة دون مقابل ذهاباً وإياباً.

شمل المشروع دورات عديدة منها التعارف على مبنى الجامعة، أقسامها ووظائفها، المنح الدراسية، ورشات تقنية لبناء برامج التعليم، وسوف يشمل التدريب على العبرية الأكاديمية، المهارات التعليمية وكتابة الأبحاث. 

يشارك المشروع أكثر من 200 طالب عربي من كافة المجتمع العربي من الشمال حتى الجنوب. 
وفي حديث مع د. رفعت سويدان عميد شؤون الطلبة العرب والراعي الرسمي للمشروع، قال:" ان المشروع هو بمثابة فرصة لا بديل لها للطالب العربي من اجل تهيئته تقنياً ونفسياً ومعلوماتياً ، المشروع غني بالمواد والمعلومات ، اذا يشمل حلقات تعارف بين طلبة قدماء في الجامعة وبين طلبة جدد".
وأضاف:" ان عدد الطلبة الجدد الذين سيلتحقون في جامعة بار ايلان اكثر من 320 طالب عربي ، أكثرهم من الفتيات العربيات ".
وأختتم د. رفعت سويدان :" نفتخر دائماً بطلابنا العرب ونفتخر بوجود طلبة باختصاصات قيمة مثل الهندسة ، علم الحاسوب ، علم البصريات ، الأشعة ، وغيرها.تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق".




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