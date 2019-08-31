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مصادر اعلامية: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكرت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله اللبناني قد بدأ فعليا التحضير لهجوم انتقامي ردا على هجوم الجمعة في بيروت.


ووفقا لما نشر "عكا للشؤون الاسرائيلية"، بحسب مراسل الشؤون العربية في القناة 13 العبرية، حيزي سيمانتوف، فإن تقديرات الجيش الاسرائيلي تشير إلى أن الحزب اللبناني ينوي تصوير هجوم الثأر وبثه على قناة المنار.

وتابع قائلًا "من أجل تجنب التدهور إلى حرب شاملة، من المتوقع أن يضرب الحزب أهدافًا عسكرية وغير مدنية".

وأكمل "لذلك، قام الجيش الإسرائيلي بتقليص نشاطه في منطقة السياج، وفي الوقت نفسه على جانبي السياج - قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي أصبحوا في حالة تأهب وتوتر قصوى".
مصادر اعلامية: حزب الله بدأ يتحضر لهجوم انتقامي




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