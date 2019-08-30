راعي, نيمار, ينشر, صورته, بقميص, برشلونة,

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كشف تقرير صحفي فرنسي، عن توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع ألفونس أريولا حارس مرمى...
بات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على بعد خطوة واحدة من...
رغم أنهما لم يظفرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن النجمين البرتغالي كريستيانو...
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لموسم 2019/ 2020، عن صدام بين نادي ريال مدريد...
شهدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني...
انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي،...
أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية...
ذكرت تقارير إذاعية، أن باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة، لضم...
سيكون عشاق كرة القدم، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة،...
يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019...