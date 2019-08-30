زينة, تغضب, متابعيها, بسبب, وضعية, جلوسها, رغم, تألقها, بالأحمر,

اختارت النجمة زينة رضا اللون الأحمر والتصميم المخرّم في أحدث إطلالتها التي نشرتها في حسابها الرسمي على موثع “انستغرام”.

وتألقت زينة بفستان بكم واحد معاكس لفتحة الساق العالية فيه، نسّقته مع ساعة يد بيضاء، وقلادة زرقاء ونظارات شمس زرقاء أيضاً.وأثارت وضعية جلوس زينة أمام عدسة الكاميرا بعض الإنتقادات، بسبب جرأتها.ووجهت رسالة في تعليقها على الصورة قائلةً: “لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك”.