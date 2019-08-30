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مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض وزارة الآثار المصرية لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد مرور أكثر من عقدين علي اكتشافه بمتحف الاقصر.



وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري، أن عملية النقل تمت مساء أمس الخميس بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار.


وأشار مدير عام آثار القرنة فتحي ياسين، إلى أن التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة  آلهة الحامية وأبناء حورس الأربعة، بالإضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.




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